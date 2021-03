Brüder Reinisch: Die nächste Generation zeigt auf

40 Hektar Rebfläche werden von den Brüdern Hannes, Michael und Christian Reinisch nach biologischen Grundsätzen bewirtschaftet. Die Söhne von Hannes Reinisch, Sebastian und Thomas stehen nun bereits mehr als nur in den Starlöchern. Während der eine (Thomas) seine Ausbildung in Tourismus- und Gastronomiemanagement abgeschlossen hat, absolviert Bruder Sebastian die Weinbauschule in Klosterneuburg und sammelte bereits Erfahrung in Südtirol und im benachbarten Burgenland.

Für beide steht im Fokus das Arbeiten in und mit der Natur und sie widmen sich vor allem auch neuen Kreationen. THE FIRST 2020 BIO ist nun neu auf den Markt gekommen und dabei handelt es sich um eine sehr bemerkenswerte Weißwein Cuvée aus den Sorten Sauvignon Blanc und Cabernet Blanc, letzterer zählt zu den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (kurz PiWi) genannt).

Von der Arbeit im Weingarten über die Vinifizierung bis zur Gestaltung der Etiketten wurde alles gemeinsam von den Nachwuchswinzern gemacht. Herausgekommen ist ein mehr als erfrischendes Produkt. Handgelesen aus den Top Lagen Lores und Kellerried in Tattendorf, schonend gepresst und vergoren im Stahltank. So zeigt sich der feine Wein sehr komplex und vielschichtig - aromatisch in der Nase, mit gelber Frucht und einen Touch Paprika. Am Gaumen präsentiert sich dieses sehr gut balancierte, veredelte Traubenprodukt mit einer optimalen Säure-, Extrakt- und Alkoholstruktur.

Ein bestens passender Frühlingswein der auch gerne jahreszeitliche Speisen wie Spargel und Fisch begleitet. Und zwei junge Winzer zeigen mit einem neuen Produkt kräftig auf!

Artikel von Hans Stoll