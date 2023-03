Bester Sauvignon Blanc aus der Steiermark

44 Mal Gold, 38 Mal Silber und 2 Trophysiege – das ist die stolze Bilanz für die Winzer aus der Steiermark. Die Dubourdieu-Trophäe für den besten Sauvignon Blanc des Bewerbs wird an das Weingut Adam-Lieleg verliehen. Mit der Austria Revelation Trophy vom Weingut Krispel geht ein weiterer Trophysieg in die grüne Mark.

Vom 14. bis 16. März 2023 kämpften 1210 Sauvignon Blanc-Weine aus der ganzen Welt um die begehrten Medaillen des Concours Mondial du Sauvignon. 50 internationale Verkoster vergaben Silber- und Goldmedaillen an Weine aus 20 verschiedenen Weinbau-Nationen. Der Wettbewerb fand heuer in Franschhoek in Südafrika statt.

Die Steiermark zeigt sich gesamtheitlich äußerst erfolgreich: 82 Medaillen und zwei Trophäen gehen heuer in die Steiermark. Über 42 Prozent der eingereichten Weine wurden mit Gold bzw. Silber ausgezeichnet. Damit tragen ein Viertel aller im Bewerb vergebenen Goldmedaillen die Herkunft Steiermark. Im Länder Ranking liegt Österreich mit 85 Gesamt Medaillen (82 davon aus der Steiermark) hinter Frankreich mit 115 Medaillen.

Sauvignon Blanc in der Steiermark

Auf den steilen Hügeln der Steiermark im Herzen Europas findet der aromatische Sauvignon Blanc ideale Bedingungen vor. Der Sauvignon Blanc, Paradesorte und Gewinner vielfacher internationaler Wein-Auszeichnungen führt laut Weinkataster 2021 mit 902 ha (17,7 Prozent Anteil an der Gesamtfläche) auch flächenmäßig die Rebsorten-Rangliste an.

Das steirische Klima, der Boden und die Lagen bekommen der Rebsorte sehr gut, weshalb der Sauvignon Blanc in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewann, wie die soeben erreichten Top Platzierungen beweisen.

2024 wird die Steiermark diesen international anerkannten Wettbewerb ausrichten.

Autor Hans Stoll Hans Stoll