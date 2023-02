2000 Jahre Geschichte: Das Weinbaugebiet Carnuntum

Betrachtet man heute was sich in den letzten Dekaden in der Weinszene des östlich von Wien gelegenen Gebietes entwickelt hat, dann darf man von einer gewaltigen Aufbruchstimmung berichten. Eine lange Kette an Top-Betrieben hat sich längst an der heimischen und internationalen Spitze manifestiert und zeigt was der Zusammenhalt vieler Winzer bewirkt.

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Weinbau sind optimal gegeben. Die Bodenstrukturen wurden im Verlauf von tausenden Jahren durch die Donau geprägt. Schottererosionen und karge Steinböden mit Lössanwehungen mischen sich mit erdigen, lehmigen Sandböden sowie teilweise auch Kiesböden durch. Ein Mischklima mit Wärme vom Osten, in Kombination mit dem angenehmen Klima des nur 20 Kilometer entfernten Neusiedlersees und die Kühle vom Nordwesten, ergibt für die Trauben in der Vegetationsphase eine optimale Aromaanreicherung.

Konsequenterweise hat es dazu geführt, dass die Leitbetriebe des Gebietes, frei nach dem Motto „Herkunft schlägt Sorte“ sich auch dazu entschlossen haben, die kontrollierte Herkunftsbezeichnung DAC zu übernehmen. Weine, die auf ihrem Etikett Carnuntum DAC stehen haben, sind entweder sortenreine Produkte aus Blauer Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner und den Burgundersorten Chardonnay und Weißburgunder. Sollte es sich um eine Cuvée handeln, so muss den Hauptanteil eine der dargestellten Rebsorten stellen. Für die Konsumenten hat man darüber hinaus noch für die klare Herkunftsdefinition nach Gebietsweine, Ortsweine und Lagenwein gesorgt. Spitzenbetriebe des Gebietes sind zudem auch Mitglieder der Österreichischen Traditionsweingüter und können daher die besten qualifizierten Rieden als 1ÖTW Lagen definieren.

Ausschlaggebend für die heutige Top-Positionierung des Gebietes war allerdings die 1992 erfolgte Gebietsmarke RUBIN CARNUNTUM. Damit hat man es damals geschafft dem Gebiet eine vinophile Identität zu geben. Heute sind mehr als 40 Weinbaubetriebe Mitglieder dieser Vereinigung, die unter der Bezeichnung Rubin Carnuntum DAC, Weine auf dem Markt bringen, welche ein Blauer Zweigelt mit einem zarten Holzeinsatz sind. Eleganz mit Fruchtigkeit und herkunftstypischen Charakter.

Die Sommeliers der OÖNachrichten haben sich dafür entschieden, die kommende OÖN Wein Show unter das Motto „30 Jahre Rubin Carnuntum“ zu stellen. Am 10. März 2023 geht dieser beliebte Kulinarikabend beim Gmundener Landhotel am Grünberg über die Bühne. Wenige Plätze stehen noch zur Verfügung.

Autor Hans Stoll Hans Stoll