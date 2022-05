20 Jahre Weinviertel DAC

Bereits Mitte der 1990er Jahre sah man sich vielen Kritiken im In- und Ausland ausgesetzt, was die Lesbarkeit der Österreichischen Weinetiketten anbelangte. Die Zuckerpyramide, welche die Qualitätsstufen des Weines bestimmt, war für die Konsumenten kaum verständlich. Die großen Weinbauländer in Europa wie Italien, Spanien und Frankreich machten es mit ihrem romanischen Herkunftssystem den Konsumenten leichter, die Qualitätsunterschiede zu verstehen. Es zählen dort nicht die Zuckerwerte des Traubensaftes, sondern die Herkunft. Auf den Punkt gebracht: Der beste Wein ist jener, mit der kleinsten geographischen Herkunftsbezeichnung von genau definierten Lagen.

Bei uns war es mit der Weingesetznovelle 2002 soweit: Die Herkunftsbezeichnung DAC wurde erstmals eingeführt und das regionale Weinkomitee Weinviertel setzte dieses System mit diesem Weinjahrgang auch um. Districtus Austriae Controllatus (DAC) bedeutet daher nichts anderes als kontrollierte Herkunft.

Im Falles des größten spezifischen Weinbaugebietes Österreichs entschied man sich dafür, diese Bezeichnung ausschließlich für die Leitsorte Grüner Veltliner anzuwenden. Und das sollte sich im Laufe der Jahre als absolute Erfolgsgeschichte erweisen. Weinviertel DAC steht für den Grünen Veltliner mit seinem typischen Herkunftsgeschmackbild: frisch, fruchtig, würzig mit dem typischen „Veltlinerpfefferl“.

Obendrauf setzte man in der Folge für die gehobene Qualitäten die Bezeichnung DAC Reserve, die jetzt noch erweitert wurde mit der Großen Reserve, als Spitze der Qualitätspyramide. Letztere muss mindestens ein Jahr im Keller gelagert werden, ehe diese zur Qualitätseinstufung eingereicht werden kann. Zusammengefasst ist der DAC Klassik der leichte bis gehaltsvolle Herkunftswein, die DAC Reserve der kräftige Vertreter und die DAC Reserve das gut gereifte, kräftige Flaggschiff aus dem größten Weinbaugebiet.

Die Sommeliers der OÖ Nachrichten widmen daher zum 20-jährigen DAC Jubiläum die Juli Weinseite ausschließlich den Weinen rund im den Gebiet von Retz über Falkenstein und Poysdorf, bis an die Grenze der Bundeshauptstadt.