100 Jahre Blauer Zweigelt & 10 Jahre Neusiedlersee DAC

Wo Sonne ist, da gibt es auch Schatten. Da die politische Orientierung des Erfinders, speziell nach 1945 zum Teil heftig und richtigerweise auch öffentlich thematisiert wurde, hatte man die junge Rebsorte vorerst als Rotburger bezeichnet. In den 1950iger Jahren erkannte Prof. Lenz Moser das Potential der Rebsorte und setzte sich stark dafür ein, dass die, in Österreich zur Zeit am meisten ausgepflanzte Sorte, nach ihrem Erzeuger benannt wurde. Offiziell wurde im Jahr 1975 die Bezeichnung Blauer Zweigelt in das Weingesetz aufgenommen. Die rasant wachsende Beliebtheit der Sorte in den letzten Jahrzehnten ist auf seine Vielseitigkeit aufgebaut. Einerseits gibt es Top-Qualitätsweine auf höchstem Niveau und anderseits beliebte Konsumweine im Klassikbereich. Typisch erkennbar ist der weiche, tanninarme Rotwein an seiner violetten-rötlichen Farbe. Das Aroma ist primär vom dunklen Steinobst (Kirsch, Weichseln) geprägt und auf dem Gaumen präsentiert sich die Leitsorte sehr weich, vollmundig und saftig. Ergänzt durch mildes Tannin und dezenter Kräuterwürze. Hauptsächlich reinsortig ausgebaut und auch als beliebter Cuvée Partner für viele Sorten, gedeihen die Reben sehr gut in beinahe allen heimischen Weinbaugebieten.

Speziell an der Nordseite des Neusiedlersee fühlt sich Sorte besonders wohl. Dort, wo sich vor 10 Jahren über 100 Winzer zusammengeschlossen haben, um der populären Sorte ein klares Herkunftsprofil zu verleihen, gibt es dazu optimale Verhältnisse: Das pannonische Klima mit sehr warmen Tagen und kühlen Nächten einerseits liefert beste Voraussetzung für die Zucker- und Aromabildung und auf der anderen Seite sind es die Bodenstrukturen der vielerorts vorhandenen Salz- und Sodalacken die das Geschmacksbild zeichnen. Obendrauf den Neusiedlersee als Klimaregulator und Winzer die ihre Handwerkskunst verstehen. Konsequenterweise führte das zur Schaffung der Herkunftsbezeichnung Neusiedlersee DAC. Produziert werden neben Prädikatsweinen DAC Klassik Weine – fruchtbetont, moderate Alkohlwerte, begleitende Holztöne und ein weiches, rundes Geschmacksbild, machen diese Kategorie zum am häufigsten genossenen Rotwein des Landes. Das Premium Segment wird von der Neusiedlersee DAC Reserve besetzt. Ausgebaut im großen oder auch im kleinen Holzfass (Barrique), zeigen sich aromatische Eindrücke nach dunklen Beeren, schwarzer Kirsche und enormer Ausdrucksstärke. Ein vollmundiger Wein mit fruchtig-würzigem Geschmack und langem Nachhall auf dem Gaumen. Auf den Punkt gebracht: wo Neusiedlersee DAC drauf steht, ist das Gebiet mit all seinen Besonderheiten in der Flasche drinnen und das beweist sich wunderbar auf dem Gaumen.