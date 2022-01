Auch das zweite Jahr der Corona-Pandemie hat für die Konsumenten kaum Beruhigung gebracht, sagte der Präsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich, Andreas Stangl, am Dienstag bei einem Medientermin in Linz. Vorrangig seien Fragen zu Online-Geschäften, zu Freizeit-Verträgen sowie zu Internet-Betrügereien gestellt worden. Insgesamt 79.779 Mal hatten sich Ratsuchende daher im Vorjahr an die AK-Konsumentenschützer gewandt. Corona bedingt meldete sich der Großteil per E-Mail (63.335 Mal),