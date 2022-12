Weihnachtlich

Zwei Frauen, die sich offenbar schon kennen (zumindest vom Sehen, was die einigermaßen vertraute Begrüßung erklären würde), kommen nebeneinander zu sitzen. Es entsteht ein Gespräch. A: Fahren Sie in die Stadt? B: Ja, ich muss mir einen Gürtel kaufen. A: Aha, Sie fahren zum Hauptplatz. B: Nein, in den Volksgarten. A: Freuen Sie sich auf Weihnachten? B: Ich mag Weihnachten nicht. A: Ich auch nicht. B: Das ist nur etwas für die Kinder. A: Diese ganze Schenkerei. B: Sollen Sie den Kindern halt was