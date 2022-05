Wer diese Vokabeln drauf hat, gilt in manchen Kreisen als Eingeweihter. Wie man weiß, hilft die fließende Jagd-Rhetorik mitunter auch bei der Bitte um politische Erledigungen. Vergleichbare Spezialsprachen sind kaum verbreitet. Vom Wetterdienst erwartet man sie schon gar nicht – oder haben Sie schon einmal eine staunende Runde erlebt, die im Wirtshaus einem Referenten über Advektionsnebel (Abkühlungsdunst) bis Zodiakallicht (Leuchterscheinung in Form einer Pyramide) an den Lippen hängt?