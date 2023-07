Wobei damit nicht das Land an sich, sondern natürlich die Menschen in diesem Land gemeint sind, die sich sonst gerne in touristischen Werbekampagnen von der freundlichsten Seite zeigen. Seit diese Meldung die Runde gemacht hat, frage ich mich, ob da was dran ist. Ja, im Alltag begegnen einem auf den Straßen schon viele Menschen, die – sagen wir es einmal so – nicht gerade vor Freundlichkeit sprühen. Wobei, dafür gibt es gute Gründe. Man muss arbeiten gehen, würde aber lieber in der Sonne sitzen. Man hat beim Weggehen noch einen veritablen Beziehungsstreit erlebt, in dem es um die Buttersemmel mit oder ohne Marmelade ging. Man fühlt sich nicht gut, ist krank oder besorgt. Oder einfach, es gehen einen all die Menschen an, die rund um einen sind. Vieles ist möglich.

Der Grantler soll ja ein Österreicher sein, heißt es. Und dem kam man durchaus etwas abgewinnen, wenn man im Servicebereich (in allen Sparten des wirtschaftlichen Lebens) so manches blaues Wunder erlebt. Wenn man von einem Mitarbeiter um eine Bestellung gebeten wird, was sich eher anhört, wie ein Vorwurf, warum man ausgerechnet jetzt hier auftaucht, dann kann man sich schon fragen, ob Freundlichkeit nicht ein Unterrichtsfach in der Ausbildung sein sollte.

Sind wir aber wirklich so unfreundlich? Oder wäre auch ein permanentes freundliches Lächeln jenen auf die Nerven gegangen, die in besagter Umfrage befragt wurden? Man weiß es nicht, aber eines ist sicher: Wir sollten mehr lächeln.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber