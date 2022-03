Ausnahmen würzen das Leben, sowohl das menschliche als auch das tierische: So erinnern wir uns an Winston Churchills Papagei "Charlie", der ein Weibchen war und – so oft ihm der Sinn danach stand – "Bloody Nazis" und "Fuck Hitler" gerufen haben soll. Von Alfred Brehm, der ab 1863 das "Tierleben" als zoologisches Nachschlagewerk herausbrachte, wird ohnehin angenommen, dass er mit allem, was kreucht und fleucht, vertrauter als andere war.