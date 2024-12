"Spaziergänger"-Kolumne: Weihnachtspulli

Es war das Datum, an dem „Bridget Jones“ ins Kino kam. In Minute vier blickt Renee Zellweger als Bridget in das bedröppelte Gesicht von Colin Firth – dem langweiligen Rechtsanwalt Mark, mit dem sie ihre Mutter verkuppeln will. Der Blick schweift nach unten. Nicht so weit, wie Sie denken, sondern bloß zum ebenfalls bedröppelt dreinschauenden Rentier auf Marks Brust, und dann ist Bridget verknallt.