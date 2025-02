"Spaziergänger"-Kolumne: Streiten

Heute wissen wir, dass sich auch drei streiten können und der Vierte oder der Fünfte verfällt weder in Jubel, noch hat er etwas davon. Zumindest nichts, was von außen betrachtet den energiereichen Aufwand für einen Streit lohnen würde. Dabei hat sich bei allem Fortschritt, den wir als Gesellschaft so gerne als Heilsbringer sehen, nichts an einer Grundaussage geändert: Streit bringt keine Sieger hervor, und wenn sich zwei streiten, sollten die anderen nicht zusehen, sondern versuchen, den Streit