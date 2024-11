"Spaziergänger"-Kolumne: Nah sein

Somit ist auch leicht erklärt, warum man sich nicht wirklich auf die Umfragen vor dem Wahlgang verlassen kann. Aber an Nähe mangelt es offenbar im Beziehungsgeflecht derer, die wählen, und derer, die gewählt werden wollen. Ich bin viel zu lange davon ausgegangen, dass es logischerweise der Nähe zu den Menschen bedarf, um zu wissen, wo sie der Schuh drückt, und was sie sich von der Politik erwarten. Aber offenbar ist das nicht so. Warum sonst soll man auf einem Werbeplakat darauf hinweisen,