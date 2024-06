"Spaziergänger"-Kolumne: Missverständnis

So habe er das nicht gesagt, heißt es dann. Wird ihm bewiesen, dass er es genauso gesagt hat, dann hat er es nicht so gemeint. Wenn ihm dann auch noch bewiesen wird, dass er es genauso gemeint hat, dann ist er das Opfer einer Kampagne der anderen. Der Missgünstigen. Der auf ihn Neidischen. Der Mitbewerber um Ämter und Würden oder was auch immer.