Solche Menschen legen beim Grillfest ihre Karotte auf den Rost und behalten die mit Abstand brutzelnden Schweinesteaks im Auge. In diesem Blick liegt jenes Entsetzen, mit dem die Verdammten in Michelangelos „Jüngstem Gericht“ in die Hölle starren, wo auch gegrillt wird, nur nichts vom Schwein.