 Reifenschaden

Das Gefühl im Wagen, dass da draußen irgendwie gerade etwas nicht so in Ordnung ist, bestätigten nicht nur die eigenartigen Blicke von Fußgängern beim Vorbeifahren. Nach dem Aussteigen (natürlich nachdem ich das Auto angehalten hatte, sonst wäre ich unfreiwillig eine Geschichte für die Kollegen geworden, aber das nur nebenbei) sah ich es auch. Es war ein trauriger Anblick, den Reifen des sportlichen Wagens so einseitig und luftlos auf seine Felge gedrückt zu sehen.