Namensreue

Sie stellt sich als Nachgeschmack einer Tat oder einer Entscheidung ein und führt zu – sehr wenig. Außer zum Gefühl der Schuld. Früher ging man im Reuefall in den Beichtstuhl und ließ sich Rosenkränze oder vergleichbare Erleichterungsversprechen umhängen. Wenn das nicht reichte, zog man im Büßerkleid durch dornenreiche Trockengebiete, um aus einer Eremitenhütte ins Tal zu blicken, wo verdammt viele Menschen reuelos Blödsinn anstellten.

Vielleicht wurde es deshalb nötig, Reue neu zu formatieren: Eine Lifestyle-Reue ist etwa die Reue mancher Mütter, Kinder bekommen zu haben. Man nennt das "Regretting Motherhood". Im Gespräch mit einem Psychologen erfuhr ich jüngst: Wer es bereut, Kinder bekommen zu haben, befreit sich von dem Zwang, alles gut zu finden, was mit Erziehung zu tun hat.

Zuweilen übersehen Eltern, dass es nach der Geburt einen zweiten Vorgang gibt, den man erstklassig bereuen kann: Die Wahl des Vornamens. Oft gehen der Entscheidung lange Diskussionen voraus, und es bleibt immer ein Zweifel, ob der Name Perdita ein zu großer Spagat vor dem Trend zum Bodenständigen sei. Aus England hört man, dass jeder dritte Elternteil von dem Gefühl gepackt wird, den falschen Vornamen fürs Kind gewählt zu haben. "Baby name regret" heißt das, wenn Mamis und Papis auf den Kinderausweis von Shayenne starren und sich für diesen Namen verwünschen. Gäbe es doch die Aussicht, diesem Dilemma zu entkommen. Auch damit die Kinder nicht später ein elendes Leiden wie "Parents name regret" kriegen und ihre Mütter fragen, wie es sich angefühlt hat, als Bettina durchs Leben zu gehen.

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller