 Mit der Zeit

Wer sie nicht nutzt, hat Pech gehabt. Wer sie im Moment nutzt, kann sich zufrieden, vielleicht auch glücklich schätzen, doch reift auch da mit den Jahren der Erfahrung die bittere Erkenntnis, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Mein Freund C. hatte Geburtstag. Es war kein "Runder", der dazu angetan ist, beim Eintritt in ein neues Lebensjahrzehnt zu bilanzieren und sich zu fragen, ob man die Zeit bislang gut genutzt hat. Öfter als man denkt, ist das der Zeitpunkt, um in eine mittlere Krise zu