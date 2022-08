Objektophilie oder Objektsexualität heißt dieser Zauber, dem als eine der Ersten die schwedische Modellbauerin Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer anheimfiel. Nun, ihr Name macht kein Geheimnis daraus, in wen sie sich verschaut hat. Ab 17. Juni 1979 gab sie an, mit dem betonierten Zaun zwischen Ost- und Westdeutschland verheiratet zu sein. Ob die Beziehung ausweglos zerrüttet gewesen sei und die Mauer deshalb niedergerissen werden musste, wird nicht einmal in Geschichtsbüchern erläutert.