Man darf nie aufgeben, an die Hoffnung zu glauben, sagt Naturschützerin Jane Goodall. Das ist sicher richtig. Aber wer sich manchmal umsieht in unserer Welt, muss schon viel Überzeugungskraft in sich tragen, um nicht zu verzweifeln. Gegen die großen Krisen, ausgelöst von Machthabern, die meinen, sie könnten einfach tun, was sie wollten, ist man bei aller Hoffnung ein wenig hoffnungslos. So wie beim Schutz des Planeten, der zwar jeden Tag zeigt, was ein "paar Grad mehr" alles anrichten kann,