Geschichte schreiben

Der Kalte Krieg heißt so, weil im Winter gekämpft wurde. Hannibal war ein Serienmörder und Menschenfresser – irgendwas war da auch noch mit Elefanten, aber deshalb wird das FBI nicht hinter ihm her gewesen sein. Und wer kennt ihn nicht, diesen Martin Luther, der 95 Besen an eine Tür nagelte und damit die katholische Kirsche auskehrte.