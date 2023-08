E-Scooter-Kultur

Um jeden Quadratzentimeter Gehsteig werden sich in Slaloms ausgefochtene Territorialkämpfe entzünden. Die Menschen werden E-Scooter gegen Autos lenken und herunterpurzeln, Kinderwagen rammen und – das ist am ärgsten – E-Bike-Senioren zum Bremsen zwingen. Ein Besuch auf dem Urfahrmarkt fühlt sich dagegen an wie Müßiggang.