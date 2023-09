Das Sitzen

Nachdem die Leute Tage und Sessel durchoptimiert haben, verlagern sie ihre Umbauten in die Nacht. Wer froh ist, bei allem Lärm im Leben noch schlafen zu können, der liegt zumindest falsch. Es braucht richtige Raumtemperaturen, und ohne Einschlafpodcasts macht ohnehin kein Mensch mehr ein Auge zu. Von zwei ganz zu schweigen. Tagsüber kommt das Gehen in großen Schritten voran. Die Leute zählen jede Bewegung, und wenn auch keiner mehr Müller werden will, so haben doch alle Wanderlust.