Ein schöner wie richtiger Satz aus dem Lied "Für immer jung", das einst André Heller und Wolfgang Ambros in der Übersetzung des Dylan-Klassikers zum Lebensmotto einer Generation gemacht haben. Einer Generation, die mittlerweile in die Jahre gekommen ist und feststellen muss, dass sie schneller zum alten Eisen geschleudert wurde und wird, als sie es jemals für möglich gehalten hätte. Eine Erfahrung, die das Vertrauen in sich selbst ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen kann.