Da schauen sich junge Menschen die grauslichsten Horrorfilme an und jausnen dazu genüsslich, ohne sich auch nur einmal vom Bildschirm abzuwenden. Aber wenn plötzlich über ihnen eine Spinne von der Decke hängt, sind sie augenblicklich in Panik. Da müssen Familienmitglieder oder Mitbewohner zur Rettung anrücken, so als wäre eine kleine, kaum mit freiem Auge zu erkennende Spinne eine echte Bedrohung und hätte einen fast ausgewachsenen Menschen auf ihrem bevorzugten Speiseplan stehen. Da hilft kein