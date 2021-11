Um Wartenden die Illusion zu vermitteln, als verflögen die Stunden, schrauben Human- und Veterinärmediziner nun Bildschirme an die Wände, auf denen sich pharmazeutische Werbespots mit echten Nachrichten abwechseln. Also poppte an der Wand nach einem Hunde-Leckerli-Spot das Bild eines Politikers auf, der sich unter anderem einen Namen als Aufputschmittel für Corona-Leugner und ideologische Impfgegner gemacht hat.