Mittlerweile haben auch die Landgasthäuser zuerst die Spinatknödel und später mehr spannende fleischlose Gerichte entdeckt, es hat halt ein bisschen gedauert. Pickig süß, in knalligen Farben und mit einem aufdringlichen Zeichentrick-Manderl obendrauf: Auch wer alkoholfreie Drinks suchte, hatte lange Pech. Man wurde noch vor wenigen Jahren schnurstracks in die Kindersekt-Abteilung verwiesen, und dort lauerte etwas, das außer Zuckerschock und Chemiekeule nicht viel zu bieten hatte. In den