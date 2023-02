Vorsicht vor dem Mozzarella!

Kühlschränke und Vorratskästen kenne ich daher in sämtlichen Ausbau- und Grauslichkeitsstufen. Eingeteilt in Fächer oder alles durcheinander, halbwegs geordnet oder so schmutzig, dass man trotz knurrendem Magen beschließt, nichts zu essen sei die bessere Alternative. Kühlschränke, mit Nagellack in allen Farben im Eierfach (hält länger) oder als Medikamentenaufbewahrung verwendet.