Starten wie ein Skifahrer

So sagen die Wissenschafter neuerdings. Ein bisserl stimmt der altbekannte Spruch aber doch: Wer in der Früh wie ein Kaiser isst, tut gut daran, am Abend das Mahl des Bettelmannes einzunehmen – immerhin lassen die neuesten Studien vermuten, dass es relativ egal sei, wann man das Essen zu sich nehme, es möge nur insgesamt gesund und nicht zu viel sein.