Um die italienische Seele besser verstehen zu können, nähert man sich am besten übers Essen an. Mein letzter längerer Aufenthalt war vor sieben Jahren in Taormina, ein schmuckes Städtchen an der Ostküste Siziliens. Ich verpasste meinen Italienischkenntnissen eine Frischzellenkur, ging brav in die Schule und übernachtete bei einer Familie. Das Zimmer lag rudimentär in einer umgebauten Garage. Es war kühl, der Wind pfiff, und mich fröstelte trotz Heizstrahler.