Jedes dieser Milchprodukte verleiht Speisen cremige Konsistenz, Geschmack und Balance und rettet so manch überwürztes Gericht vor dem sensorischen Untergang. Aber ist nicht sowieso alles das Gleiche? Der Unterschied besteht vereinfacht gesagt im Fettgehalt und im Zusatz der Milchsäurebakterien, die süßes Obers in Sauerrahm oder Crème fraîche verwandeln. Grundsätzlich ist mir Sauerrahm am liebsten. Erstens mag ich die säuerliche Note. Angenehmer Nebeneffekt ist der geringere Kaloriengehalt. Mit