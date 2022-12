Mit alten Traditionen ins neue Jahr

Endlich Zeit, um all die Vorsätze in die Tat umzusetzen, die sonst immer liegen bleiben: vielleicht die Jeansgröße um zwei Nummern kleiner, vielleicht die Rauchentwöhnung, vielleicht der tägliche Lauf der Gesundheit wegen? Ich sehe sie ja jedes Jahr, diese Menschen, die tatkräftig und wohlgelaunt am Morgen des 1. Jänners in bunter Funktionskleidung der Kälte trotzen und ins neue Jahr starten. Ich sehe sie vom Küchenfenster aus, weil ich am 1. Jänner traditionell damit beschäftigt bin, das