Dem Osterhasen ging es schon einmal besser – übrigens auch so manch essbesessenem Gourmet. Während sich Ersterer über zwei fehlende Schokolöffel beklagt, jammert der Zweite, nennen wir ihn Herrn B., über ein Zuviel davon. Man mag ja davon ausgehen, dass Menschen lernfähig sind und spätestens nach der Kekserlzeit wissen sollten, was ihnen gut tut und was nicht. Nur fehlt diesem Essenskolumnisten B. irgendwie diese Lernfähigkeit.