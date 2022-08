Die Suppe aus übrig gebliebenem Gemüse ist eine Möglichkeit der Restlverwertung, die in der kalten Jahreszeit oft zum Einsatz kommt. Fladen mit Reis und allem Weiteren, was der Kühlschrank noch hergibt, eine andere. Aus der vietnamesischen Küche ist in den vergangenen Jahren noch etwas zu uns gelangt, das sich vor allem an warmen Tagen wunderbar eignet, um Lebensmittel ein zweites Mal ins Rennen zu schicken: Sommerrollen, quasi der gesunde Bruder der normalerweise frittierten Frühlingsrollen.