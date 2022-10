Der ganz einfache Trick mit dem Lächeln

Vielleicht liegt es ja in meinem Geschlecht begründet. Auf jeden Fall frage ich mich bereits seit Wochen, ob es meine Schuld war. Was daran meine Schuld war. Wo ich anders reagieren hätte müssen.

Aber von vorne. Der Babysitter war gebucht, die Sportstätte ebenfalls, und danach ein Brunch in trauter Zweisamkeit. Weil sich das Verlieren gegen den eigenen Ehemann dann aber doch nicht so lange wie geplant prickelnd anfühlte, wollten wir unseren Brunch ein wenig eher antreten.

Reservieren muss man in diesem Kaffeehaus lange im Voraus und mit allen seinen Daten, wer nicht kommt, zahlt trotzdem. Wir tapsten also eine halbe Stunde zu früh ins Lokal und fragten, ob wir uns bereits setzen dürften. Die Antwort der Chefin war genervt. Es gebe fixe Zeiten, unser Tisch sei frei, aber erwarten sollten wir vor der vereinbarten Zeit nichts. Inhaltlich gut für uns, der Ton irritierte uns, die wir aus dem Schulalter heraußen sind, dann doch ein wenig.

"So nett hier, aber leider ein bisserl kompliziert", sagte ich dann – zu meinem Mann. Leider hat das die Dame des Hauses gehört. Und leider stand sie sofort wieder an unserem Tisch, um Rechtfertigung zu verlangen – was ich mich da zu sagen erdreistet hatte. Freundlich erklärte ich ihr, dass ich nichts Böses, sondern nur gemeint hatte, dass spontanes Einkehren eben schwierig sei.

Fünf Minuten später stand sie wieder an unserem Tisch. Zeigte uns ihren zitternden Arm, weil sie das alles so mitgenommen habe, und hatte noch jede Menge Verwünschungen für uns im Gepäck.

Es war dieser Moment, in dem klar war, dass wir hier nicht bleiben konnten. Das würde nichts mehr werden mit unserem Frühstück, unser Ziel war es nicht, eine Gastronomin zu therapieren, sondern fröhlich miteinander zu plaudern. Wir machten uns also in ein anderes Kaffeehaus auf, in ein sehr beliebtes, eines, in dem man reservieren kann, aber nicht muss. Gott sei Dank war jemand nicht erschienen, die Kellnerin zerriss kurzerhand das Zetterl auf einem Tisch und wir nahmen Platz.

Kurz darauf hatten wir auch ein wunderbares Frühstück vor uns stehen. "Darf ich noch einen Cappuccino haben?", fragte ich die Kellnerin. Ihre Antwort? "Voi gern!" Ganz ehrlich – ich habe mich selten so wohl gefühlt, wie eine warme Decke fühlte sich diese positive Stimmung an. Wären wir gleich in dieses Kaffeehaus gegangen, wir hätten es wohl einfach vorausgesetzt. Fröhlich miteinander geplaudert haben wir dann auch noch. Und zwar darüber, wie wichtig Freundlichkeit in der Gastronomie ist.