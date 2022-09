Der Berufswunsch wurde ein paar Jahre später vom Job des Journalisten abgelöst, der wiederum während der Schulzeit verworfen wurde. Nach der Matura kokettierte ich mit einer Landwirtschaft. Daraus wurde nichts. Ich traute es mir nicht zu. Aber zumindest schärften meine Arbeitseinsätze in Ställen, in Küchen und auf den Äckern mein Bewusstsein, dass wir mit jedem Bissen dazu beitragen, in welche Richtung sich unsere Landschaft, unsere Wirtshäuser und unsere Kultur entwickeln.