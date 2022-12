So, als hätte Quasimodo seinen ganzen Zorn ins Läuten der Glocken verpackt. Mir passiert das regelmäßig vor Weihnachten. Meistens, wenn die vermeintlich stille Zeit sich in ein musikalisches Tollhaus verwandelt. Nach mehreren Jingle-Bells-Nummern ziehe ich meiner Kopfdisco den Stecker und werfe einen Blick in den Kühlschrank. Essen beruhigt.