Für den Fall der Fälle genießt man halt in Oberösterreich die Sonne, oder schickt zumindest seinen Gaumen auf Urlaub in eines der zahlreichen Restaurants. Während Reisewarnungen voraussichtlich einen zeitlichen Ablauf haben, gilt das leider auch für eines der besten Fischlokale in Linz: "Pesce & Pasta" im Einkaufszentrum Interspar in der Industriezeile.