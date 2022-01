Danke. Dass ihr nicht völlig durchdreht. Dass ihr es mit uns Älteren überhaupt noch aushaltet. Ganz ehrlich: Danke dafür. Ich stelle mir beides gar nicht so leicht vor. Als Erwachsene sollten wir uns einmal an unsere eigene Jugend zurückerinnern. "You Gotta Fight For Your Right to Party" lautete eine anerkannte Devise von früher. Denken wir an unsere jugendlichen Ichs, dann denken wir ans Fortgehen (stimmt doch). Ihr heute 16-, 17-, 18-Jährigen übt in dieser Hinsicht bereits seit zwei Jahren