Hand oder Kopf?

So viel sei verraten: Es passiert selten am Schreibtisch im Newsroom, oft bei einem Spaziergang, ab und zu beim Scrollen durch soziale Medien, häufig im Gespräch. Und dieses Mal? Beim Besuch bei der Friseurin des Vertrauens. Notwendige Renovierungsarbeiten standen an. In angenehm ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen wurde Strähne um Strähne bepinselt und die Spuren des Alters verdeckt. Wie wichtig Friseure sind, wissen wir nicht erst seit den traurigen Versuchen Marke Eigenschnitt während der