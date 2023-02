Die KI-Software war an dieser Stelle und in diesem Blatt bereits vielfach Thema. Das ist nicht unserer Einfallslosigkeit, sondern vielmehr der Faszination dafür geschuldet. Denn was ChatGPT ist und was es kann, ist bemerkenswert und hat – ich muss es zugeben – auch die eine oder andere Stunde Lebenszeit von mir schon in Anspruch genommen.