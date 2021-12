Nur wer die rote Pille schluckt, kann hinter die Matrix blicken und erkennt: Was man für die Realität hielt, ist eigentlich nur eine ultrahochauflösende Simulation. Nicht erst seit der ikonischen Matrix-Produktion aus 1999 – einer der einflussreichsten Filme meiner Generation – wird über die sogenannte Simulationshypothese spekuliert. Is this the real life? Is this just fantasy? Während manch Mathematiker oder Philosoph zu berechnen versucht, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir