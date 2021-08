Neulich im Urlaub, am steirischen Badesee. Ich lag in der Strandmuschel mit UV-Schutz 60, die mein Mann – ein Indiana Jones des Freizeit-Equipments – lässig aus dem Handgelenk für uns in Form geworfen hatte. Wir führten Stirnlampe, Schnitzmesser, Angelhaken und, da bin ich mir fast sicher, auch Signalraketen und Erste-Hilfe-Drohnen mit. Gleichzeitig hatten wir aber jeglichen Lesestoff vergessen.