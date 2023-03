Bildschirmzeit-Scham – zu Recht?

Etwas unangenehm war es mir doch. Drei Stunden und 54 Minuten – das zeigte der wöchentliche Bericht über meine durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit am Smartphone an. Der höchste Wert der Runde, die im OÖN-Newsroom darüber diskutierte. Die Diskussion führte zu einer Umfrage in Linz, deren Ergebnis meine Bildschirmzeit wieder etwas relativierte. Sechs Stunden, elf Stunden, einmal sogar 15 Stunden Handyzeit im Tagesdurchschnitt, das verrieten die Screens so mancher Befragten. Durch die