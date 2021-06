Die zehnminütige Raketenreise kommt damit auf etwa 46.000 Dollar pro Sekunde, was für eine Aufnahme in den Leistungsumfang des 365-Euro-Öffi-Tickets wohl schwarzsehen lässt. Trotzdem will Bezos, der selbst mitfliegt, mit dieser Aktion das Zeitalter des kommerziellen Weltraumtourismus unter seiner Herrschaft einläuten. Schon bald soll sein Raumfahrt-Unternehmen "Blue Origin" regelmäßig finanzstarke Sensation Seekers in den Himmel schießen.