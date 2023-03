"Sie Klimaticketbesitzer, Sie!"

Stellen Sie sich vor: Da stolpere ich doch neulich über ein Posting mit der Frage „Sie sind wohl Klimaticketbesitzer?“. Der vorangegangenen digitalen Konversation, die sich rund um Schadstoffausstoß von Verbrennermotoren, E-Autos, Klimakrise oder irgendetwas in der Art entsponnen zu haben scheint, ist zu entnehmen: Es ist nicht eine dieser Fragen, wie man sie aus Neugier oder vielleicht sogar Interesse am Gegenüber stellt. Nein, so eine Frage ist das nicht.