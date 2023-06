Kannst du nicht erfinden

„Ich finde Öffi fahren ja so entspannend“, flöte ich gerne allen entgegen, die es hören wollen (und auch allen, die das nicht wollen – da bin ich nicht so). Es hat halt auch so viele Vorteile: Bewegung an der frischen Luft vor und nach der Arbeit zum Beispiel. Zehn Minuten Fußmarsch zwischen Haus und Haltestelle bei Wind und Wetter, das aktiviert den Kreislauf, macht wach am Morgen und wirkt entspannend beim Heimkommen am Abend. Das Immunsystem wird gestärkt.