Fesche Busse, fesche Männer

Schienenersatzverkehr für die Mühlkreisbahn. Suchend lasse ich meinen Blick über das Gelände rund um den Bahnhof Rottenegg wandern. Da sehe ich ihn am Straßenrand stehen. Top gebaut. Groß. Stattlich. Man sollte nicht so nach Äußerlichkeiten gehen, ich weiß. Was zählt, sind die inneren Werte. Natürlich. Aber das ist mir in diesem Moment wirklich egal.