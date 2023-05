Einmal pro Woche fremdgehen

„Ich gehe auch fremd.“ Ich bin ein bisschen überrascht über die Offenheit meines Gegenübers. Vor allem, weil wir uns kaum kennen. Gerade einmal so, wie man sich eben kennt, wenn man sich gelegentlich im Bus sieht. Meiner Meinung nach also definitiv zu wenig für Gespräche wie dieses. Ihrer Meinung nach offensichtlich nicht. Denn schon erzählt die Frau in fröhlichem Plauderton weiter: „Einmal pro Woche meistens.