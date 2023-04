Da ist diese Frau. Ich schätze sie auf 50, vielleicht auch etwas älter. Ich weiß nicht, wie sie heißt, ich weiß nicht, wo sie wohnt, geschweige denn, was sie beruflich macht. Aber wir treffen uns fast täglich an der Haltestelle. Es ist wie ein kleines Ritual: Wir sehen uns, wir lächeln uns an, wir nicken uns zu.